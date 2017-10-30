Bombalı araç paniği!

Komedi filmi 'Damat Takımı'nın önceki gün Forum İstanbul'da gerçekleşen gösteriminde panik dolu anlar yaşandı. Furkan Andıç, Açelya Topoğlu, SarpCan Köroğlu ve yönetmen Doğa Can Anafarta'nın seyircilerle birlikte filmi izlediği sırada AVM yakınlarında bomba yüklü bir araç yakalanınca salon hemen boşaltıldı. İzleyicilerle birlikte büyük korku atlatan oyuncular, "Türk polisi büyük bir felaketi önledi. Teşekkür ederiz" dedi.
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