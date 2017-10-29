Servet saati

Geçtiğimiz ay dünyaca ünlü saat markası Hublot'un reklam yüzü olan Kerem Bürsin'in bu anlaşmadan ne kadar aldığı belli oldu. Daha önce Mavi'nin reklamlarında oynamak için 500 bin TL alan yakışıklı oyuncunun Hublot'un marka yüzü olması karşılığında ise 1 milyon TL'ye anlaştığı konuşulanlar arasında… Rol aldığı dizilerin yanı sıra reklamların da aranan isimlerinden olan ünlü oyuncu, kabul ettiği bu teklifle servetine servet kattı.
YILDIZLARLA BULUŞACAK
Firma yetkililerinin bu ücreti 1 yıllıkanlaşma karşılığında sunduğu öğrenildi.Markanın yurt içi ve yurt dışı reklamçalışmalarında yer alacak olan yakışıklıoyuncunun firmanın dünya lansmanlarındada F1 pilotu Kimi Raikkonen, efsanefutbolcu Diego Maradona, güzel modelBar Rafaelli ve ABD'li golfçü DustinJohnson gibi isimlerle de bir araya gelmesitahmin ediliyor.
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