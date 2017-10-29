Servet saati

Geçtiğimiz ay dünyaca ünlü saat markası Hublot'un reklam yüzü olan Kerem Bürsin'in bu anlaşmadan ne kadar aldığı belli oldu. Daha önce Mavi'nin reklamlarında oynamak için 500 bin TL alan yakışıklı oyuncunun Hublot'un marka yüzü olması karşılığında ise 1 milyon TL'ye anlaştığı konuşulanlar arasında… Rol aldığı dizilerin yanı sıra reklamların da aranan isimlerinden olan ünlü oyuncu, kabul ettiği bu teklifle servetine servet kattı.



YILDIZLARLA BULUŞACAK

Firma yetkililerinin bu ücreti 1 yıllık anlaşma karşılığında sunduğu öğrenildi. Markanın yurt içi ve yurt dışı reklam çalışmalarında yer alacak olan yakışıklı oyuncunun firmanın dünya lansmanlarında da F1 pilotu Kimi Raikkonen, efsane futbolcu Diego Maradona, güzel model Bar Rafaelli ve ABD'li golfçü Dustin Johnson gibi isimlerle de bir araya gelmesi tahmin ediliyor.