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'Hara'retli aşıklar

ve sevgilisi coştu. Hara, reklam ilişkisi eleştirilerine kulak tıkayıp aşkına sahip çıktı. Lima ise, “Seni tüm ruhumla seviyorum. Benim yakışıklı adamım” diyerek ilan-ı aşk etti.

Hararetli aşıklar
Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı sürpriz ilişkiyle gündem yaratan Brezilyalı model Adriana Lima, aşka geldi. Aşkları geçtiğimiz yıl başlayan ve reklam ilişkisi yaşadıkları iddia edilen ikiliden Hara, önceki gün "35 yılda çok fırtınalar yaşadım. Yine de sevmekten vazgeçmedim. Fırtınaya kızıp sevmekten, yola küsüp aşktan vazgeçmek olur mu?" diyerek sosyal medyada isyan etti. Bunun üzerine dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği de aşkına sahip çıktı. Güzel model, sevgilisinin paylaşımının altına İngilizce olarak şu duygusal yorumu yaptı:

EVLENİRLERSE KİMSE ŞAŞIRMASIN
"Hayatımda olduğun için gurur duyuyorum. Kalbinin ve ruhunun güzelliği gözlerinden ve davranışlarından okunuyor. Dünyanın senin gibi güzel kalplere daha çok ihtiyacı var. Seni tüm ruhumla seviyorum. Benim yakışıklı ve seksi adamım." Ünlü modelin bu yorumu sosyal medyayı salladı. Aşkın ortaya çıktığı ilk günden bu yana 'yı mesaj yağmuruna tutan Türk hayranları yine işbaşındaydı. Victoria's Secret meleğinin 'yabancı gelin' olmasına çok az kaldığını düşünen hayranları "Yakında Adriana ile Metin'in evlendiğini duyarsanız şaşırmayın" yorumu yaptı.



DURU'NUN MELEĞİ
Üç ay önce Metin Hara, Antalya'daki kanser hastası Duru Apraş'a moral ziyaretinde bulundu. Adriana Lima da Duru'ya iyi dileklerini iletti. Genç kız kendi yaptığı kitap ayracını Lima'ya gönderip teşekkür etti. Lima da önceki gün fenç kıza "Seninle bir gün tanışacağım. Asla pes etme" mesajı gönderdi.
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