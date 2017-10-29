'Hara'retli aşıklar

Metin Hara ve sevgilisi Adriana Lima coştu. Hara, reklam ilişkisi eleştirilerine kulak tıkayıp aşkına sahip çıktı. Lima ise, “Seni tüm ruhumla seviyorum. Benim yakışıklı adamım” diyerek ilan-ı aşk etti.
Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı sürpriz ilişkiyle gündem yaratan Brezilyalı modelAdriana Lima, aşka geldi. Aşkları geçtiğimiz yıl başlayan ve reklam ilişkisi yaşadıkları iddia edilen ikiliden Hara, önceki gün "35 yıldaçok fırtınalar yaşadım. Yine de sevmektenvazgeçmedim. Fırtınaya kızıp sevmekten, yolaküsüp aşktan vazgeçmek olur mu?" diyerek sosyal medyada isyan etti. Bunun üzerine dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği de aşkına sahip çıktı. Güzel model, sevgilisinin paylaşımının altına İngilizce olarak şu duygusal yorumu yaptı:
EVLENİRLERSE KİMSE ŞAŞIRMASIN "Hayatımda olduğun için gurur duyuyorum.Kalbinin ve ruhunun güzelliği gözlerinden vedavranışlarından okunuyor. Dünyanın seningibi güzel kalplere daha çok ihtiyacı var. Senitüm ruhumla seviyorum. Benim yakışıklı veseksi adamım." Ünlü modelin bu yorumu sosyalmedyayı salladı. Aşkın ortaya çıktığı ilk gündenbu yana Adriana Lima'yı mesaj yağmuruna tutanTürk hayranları yine işbaşındaydı. Victoria's Secretmeleğinin 'yabancı gelin' olmasına çok az kaldığınıdüşünen hayranları "Yakında Adriana ile Metin'inevlendiğini duyarsanız şaşırmayın" yorumu yaptı.
DURU'NUN MELEĞİ Üç ay önce MetinHara, Antalya'dakikanser hastası DuruApraş'a moralziyaretinde bulundu.Adriana Lima daDuru'ya iyi dilekleriniiletti. Genç kız kendiyaptığı kitap ayracınıLima'ya gönderipteşekkür etti. Lima daönceki gün fenç kıza"Seninle bir güntanışacağım. Aslapes etme" mesajıgönderdi.
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