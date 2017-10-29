 ;
Yol Durumu
  1. Gülen bayan
  2. Servet saati

2 dilde teşekkür

2 dilde teşekkür
Sosyal medyada nadiren paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kuralını hayranları için bozdu. Önceki gün 34 yaşına giren oyuncu, doğum gününü kutlayan hayranlarına teşekkür etti. Yeni filmi için Kaş'ta olan Tatlıtuğ, sosyal medyada hem Türkçe hem de İngilizce "Hepiniz o kadar güzelsiniz ki, hatırlanmak tarifi olmayan bir duygu" diye yazdı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar