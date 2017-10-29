2 dilde teşekkür

Sosyal medyada nadiren paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kuralını hayranları için bozdu. Önceki gün 34 yaşına giren oyuncu, doğum gününü kutlayan hayranlarına teşekkür etti. Yeni filmi için Kaş'ta olan Tatlıtuğ, sosyal medyada hem Türkçe hem de İngilizce "Hepiniz o kadar güzelsiniz ki, hatırlanmak tarifi olmayan bir duygu" diye yazdı.