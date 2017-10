Antalya’nın Melekleri

Olkan ÖZYURT

haftalık sinema maratonu 54. Uluslararası Antalya Film Festivali , dün EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. İkisi Türk 10 filmin yarıştığı Uluslararası Yarışma'da Vivian Qu'nun yönettiği "" En İyi Film seçildi. İran'dan çıkışı yasak olan Mohammad Rasoulof ise "" filmiylekazandı., "Melekler Beyaz Giyer"deki performansıyla genç oyuncukazandı.ise yarışmanın bu daldaki tek favorisi Dürüst Bir Adam filmindeki İranlı oyuncualdı. "" filmiylealanödülünü savaş nedeniyle ülkelerini terk eden mülteci çocuklara ve annelerine adadığını söyledi.Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un elinden Onur Ödülü alan ABD'lı aktör Matt Dillon, mültecilere sahip çıkan Türkiye'ye teşekkür etti."Melekler Beyaz Giyer Angels Wear White"Mohammad Rasoulof "Dürüst Bir Adam- A Man of Integrity""Florida Projesi The Florida Project"Wen Qi/ "Melekler Beyaz Giyer- Angels Wear White"Reza Akhlaghirad "Dürüst Bir Adam A Man of Integrity"