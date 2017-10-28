Antalya’nın Melekleri

BİR haftalık sinema maratonu 54. Uluslararası Antalya Film Festivali, dün EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. İkisi Türk 10 filmin yarıştığı Uluslararası Yarışma'da Vivian Qu'nun yönettiği "MeleklerBeyaz Giyer" En İyi Film seçildi. İran'dan çıkışı yasak olan Mohammad Rasoulof ise "Dürüst Bir Adam" filmiyle En İyi YönetmenÖdülü'nü kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, "Melekler Beyaz Giyer"deki performansıyla genç oyuncu Wen Qi kazandı. En İyi ErkekOyuncu Ödülü'nü ise yarışmanın bu daldaki tek favorisi Dürüst Bir Adam filmindeki İranlı oyuncu Reza Akhlaghirad aldı. "Misafir" filmiyle Dr.Avni Tolunay İzleyici Ödülü alan yönetmenAndaç Hazdedaroğlu ödülünü savaş nedeniyle ülkelerini terk eden mülteci çocuklara ve annelerine adadığını söyledi.
MÜLTECİ TEŞEKKÜRÜ Gecede Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un elinden Onur Ödülü alan ABD'lı aktör Matt Dillon, mültecilere sahip çıkan Türkiye'ye teşekkür etti.
İŞTE O ÖDÜLLER
●En İyi Film: "Melekler Beyaz Giyer Angels Wear White"
● En İyi Yönetmen: Mohammad Rasoulof "Dürüst Bir Adam- A Man of Integrity"
● Jüri Özel Ödülü: "Florida Projesi The Florida Project"
● En İyi Kadın Oyuncu:Wen Qi/ "Melekler Beyaz Giyer- Angels Wear White"
● En İyi Erkek Oyuncu:Reza Akhlaghirad "Dürüst Bir Adam A Man of Integrity"
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