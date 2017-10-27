Film festivalinde muhteşem kapanış

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 54'üncü kez gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Film Festivali için 2016 Expo Kongre Merkezi'nde kapanış töreni düzenlendi. Törene, sanatçılar kırmızı halıda yürüyerek katıldı. Türk yıldızlar Fadik Sevin Atasoy, Suzan Avcı, Emrah, Burak Hakkı, ABD'li oyuncu Matt Dillon, dünyaca ünlü sanatçı Alain Delon'un oyuncu oğlu Anthony Delon, 'Şeytan Marka Giyer' filmiyle ünlenen ABD'li aktör Adrian Grenier, ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, 'Misafir' filminin oyuncularından Ürdünlü Saba Mubarak, filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu ve filmin diğer oyuncuları kırmızı halıda yürüdü. Kırmızı halıda kadın sanatçılar, birbirinden şık kıyafetlerle gazetecilere poz verdi.







Sanatçıların yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de eşi Ebru Türel ile oğlu Akan'la kırmızı halıdan geçerek salona girdi. Kırmızı halı seremonisinin ardından katılımcılar kapanış töreninin yapılacağı salona geçti.







Kapanış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı.



