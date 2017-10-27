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Yeni klip zamanı

Yeni klip zamanı
Pop müziğin başarılı ismi Tuğba Özerk, önceki gün 'Dersimiz Aşk' şarkısını kliplendirdi. Özerk'le DJ Özgür Adıgüzel'i buluşturan şarkının klip çekimleri önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti. Mustafa Özen'in yönettiği klipte Özerk, güzelliği ile tam not aldı.
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