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Pelin izin bekliyor

Pelin izin bekliyor
İkinci kez anne olduktan sonra dizi setlerinden uzak kalan Pelin Karahan'la eşi Bedri Güntay, önceki akşam baş başa yemekteydi. Karahan, "Dizilere dönmek için çocuklardan izin alamıyor musunuz?" sorusuna cevap vereceği sırada araya eşi girdi. Güntay, "Çocuklar değil de Bedri deyince oluyor" diye espri yaparak güzel eşini güldürdü.

Doğan SAVAŞ
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