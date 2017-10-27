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Çocuklar bahane oyun şahane

Çocuklar bahane oyun şahane
Kusursuz fiziğinin yanı sıra enerjisiyle de genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel, önceki gün oğullarıyla eğlenceye doydu. Şıkel, Kuzey ve Uzay'la Vadistanbul AVM'deydi. İki afacanı uzaktan izlemek yerine onlara katılan 38 yaşındaki modelin, oğullarıyla oyunlar oynaması "Çocuklar bahane, oyun şahane" esprisi yaptırdı.
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