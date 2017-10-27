Arkamdan kuyumu kazdılar

Güzel sunucu Burcu Esmersoy'dan Aslışah Alkoçlar'a sert gönderme… Ensesindeki dragon dövmesinin "Arkamda da gözüm var" manasına geldiğini söyleyen Esmersoy, zamanında arkasından vurmak isteyenler olduğunu dile getirdi.



"Kuyumuzu kazmaya çalışanlar oldu; ama önlemimizi aldık" diyen Esmersoy, böylece yaz aylarında tartışma yaşadığı Alkoçlar'a da bir kez daha gözdağı verdi...