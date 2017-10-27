 ;
Yol Durumu
  1. Baba mutluluk
  2. Caner Erkin'den suç duyurusu

Arkamdan kuyumu kazdılar

Arkamdan kuyumu kazdılar
Güzel sunucu Burcu Esmersoy'dan Aslışah Alkoçlar'a sert gönderme… Ensesindeki dragon dövmesinin "Arkamda da gözüm var" manasına geldiğini söyleyen Esmersoy, zamanında arkasından vurmak isteyenler olduğunu dile getirdi.

"Kuyumuzu kazmaya çalışanlar oldu; ama önlemimizi aldık" diyen Esmersoy, böylece yaz aylarında tartışma yaşadığı Alkoçlar'a da bir kez daha gözdağı verdi...
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar