Orada neler oluyor?

Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen TubaÜnsal'ın gazeteci eşi MirgünCabas, önceki akşam sarışın bir güzelle yakalandı. Gizemli güzelle Bebek'te turlayan Cabas, patlayan flaşlarlapanikledi. Sarışın güzel yüzünü saklarken Cabas da kaçmak için gaza bastı.
Yol kenarındaki bir kafeye çarpmaktan son anda kurtulan gazeteci, gizemli sarışınla gözlerden kayboldu. Bu arada Şubat 2016'da sarışın bir güzelle yakalanan Cabas'ın önceki akşam yanındaki kadınınaynı kişi olduğu iddia edildi. Bunun üzerine gözler Ünsal'a çevrildi.
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