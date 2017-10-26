 ;
Yol Durumu
  1. Nabız’lar yükselecek
  2. Hatun’un sevimli dostu

Orada neler oluyor?

Orada neler oluyor?
Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Tuba Ünsal'ın gazeteci eşi Mirgün Cabas, önceki akşam sarışın bir güzelle yakalandı. Gizemli güzelle Bebek'te turlayan Cabas, patlayan flaşlarla panikledi. Sarışın güzel yüzünü saklarken Cabas da kaçmak için gaza bastı.

Yol kenarındaki bir kafeye çarpmaktan son anda kurtulan gazeteci, gizemli sarışınla gözlerden kayboldu. Bu arada Şubat 2016'da sarışın bir güzelle yakalanan Cabas'ın önceki akşam yanındaki kadının aynı kişi olduğu iddia edildi. Bunun üzerine gözler Ünsal'a çevrildi.


Mirgün Cabas, sarışın güzelle gezerken Tuba Ünsal, yeni filminin galasına katılmıştı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar