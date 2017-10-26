 ;
Yol Durumu
  1. İkinci kadın boykotu
  2. Balayı turu

Morardı

Morardı
Nur Fettahoğlu, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. "Arkadaşlarımı yalnız bırakmamak için çıktım, genelde kızımla evde vakit geçirmeyi tercih ediyorum" diyen oyuncunun gözündeki morluk dikkat çekti. Fettahoğlu, morluğun kapıya çarpmasından dolayı gerçekleştiğini söyledi.




Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar