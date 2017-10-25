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Neşeli kaçamak

Neşeli kaçamak
Sempatik çift Pelin Akil'le eşi Anıl Altan, rol aldıkları diziden buldukları ilk fırsatta soluğu yurt dışında aldı. Önceki gün Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a giden ikili, şehir turunun ardından bir kafede yorgunluk attı. Sevilen ikili, burada böyle komik poz verdi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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