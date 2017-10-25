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İlk starını keşfetti

İlk starını keşfetti
Yapımcılığa soyunan Soner Sarıkabadayı, ilk yabancı yıldızını keşfetti. Sanatçı, Gürcü popstar Cira'nın 'Hun Bun' şarkısını Pdnd Müzik etiketiyle tüm dünyadaki müzik piyasasına sundu.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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