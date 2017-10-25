‘Hoşgeldin’i kendine sakladı

Müzik dünyasının başarılı isimlerine verdiği şarkılarla milyonlarca müziksevere ulaşan Ceyhun Çelikten, ilk kez kendi yorumuyla dinleyici karşısında... Çelikten, 250.parçasını kendine sakladı. Sanatçının 'Hoş Geldin' adlı ilk single çalışması önceki gün Poll Production etiketiyle piyasaya çıktı.
Sözü İlker Bilgi'ye, müziği ve aranjesi Ceyhun Çelikten'e ait single müzikseverlerden şimdiden büyük ilgi gördü. Mastering'i LondraMetropolis Stüdyoları'nda yapılan şarkı, güçlü sözleri ve modern sound'u ile buyılın en iddialı duygusalparçalarından biri ve düğünşarkısı olmaya aday… Şarkınınklibi içinUkraynalımodellekamerakarşısınageçenÇelikten'inmutluluğuyüzündenokunuyordu.
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