‘Hoşgeldin’i kendine sakladı

Müzik dünyasının başarılı isimlerine verdiği şarkılarla milyonlarca müziksevere ulaşan Ceyhun Çelikten, ilk kez kendi yorumuyla dinleyici karşısında... Çelikten, 250. parçasını kendine sakladı. Sanatçının 'Hoş Geldin' adlı ilk single çalışması önceki gün Poll Production etiketiyle piyasaya çıktı.



Sözü İlker Bilgi'ye, müziği ve aranjesi Ceyhun Çelikten'e ait single müzikseverlerden şimdiden büyük ilgi gördü. Mastering'i Londra Metropolis Stüdyoları'nda yapılan şarkı, güçlü sözleri ve modern sound'u ile bu yılın en iddialı duygusal parçalarından biri ve düğün şarkısı olmaya aday…

Şarkının klibi için Ukraynalı modelle kamera karşısına geçen Çelikten'in mutluluğu yüzünden okunuyordu.