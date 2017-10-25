Eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini Edvina Sponza'yla aldattığını iddia eden Demet Şener, talep ettiği tazminatı vermemekte ısrar eden eşine meydan okudu. Ünlü sunucu, önceki gün Bebek'te şunları söyledi: "Başlangıçta 8 milyon TL değil, daha az bir rakam söyledik. Karşı taraf kabul etmeyince dava açtık. Çocuklarımın etkilenmemesi için bu işi sessiz sedasız bitirmek istedim."
11 yıllık evlilikleri ihanetle sarsılan ikilinin boşanma davası 1 yıldır sürüyor.
"İbrahim Bey için çok komik bir rakamla anlaşmaya gittik onu da kabul etmedi. E, hodri meydan o zaman! Bende yalan yok. İş çevirmem, bunu zaten gözlerimden de anlarsınız. Güçlülerin her zaman korunuyor olması da umrumda değil!" İbrahim Kutluay'a gözdağı veren Şener'in sözleri, elinde Sponza'yla ilgili delillerin dışında başka belgelerin de olabileceğini akıllara getirdi.
Aydın HAMZA
Bir 'Demet' gözdağı
Demet Şener’in kendisine ihanet eden eşi İbrahim Kutluay’a öfkesi dinmiyor. Ünlü sunucu, ‘Güçlülerin korunmasına alıştım ama hodri meydan’ diyerek gözdağı verdi!
Eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini Edvina Sponza'yla aldattığını iddia eden Demet Şener, talep ettiği tazminatı vermemekte ısrar eden eşine meydan okudu. Ünlü sunucu, önceki gün Bebek'te şunları söyledi: "Başlangıçta 8 milyon TL değil, daha az bir rakam söyledik. Karşı taraf kabul etmeyince dava açtık. Çocuklarımın etkilenmemesi için bu işi sessiz sedasız bitirmek istedim."
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Gazete
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