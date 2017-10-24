Kerem’ine kavuştu

Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün ABD'ye gidince aşkı SerenaySarıkaya'nın gözleri yolda kaldı. Sarıkaya, önceki gün Los Angeles'tan İstanbul'a dönen Bürsin'in havalimanından paylaştığı fotoğrafa "Gel hadiartık" diye yazdı.
Sevgilisi için yemekler pişiren güzel oyuncu, mumlarve güllerle süslü bir masa hazırladı. Aşkını romantik birşekilde karşılayan Serenay Sarıkaya, bu romantik sürprizle sevgilisinin ayağını bir kez daha yerden kesti...
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