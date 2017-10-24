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Kerem’ine kavuştu

Kerem’ine kavuştu
Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün ABD'ye gidince aşkı Serenay Sarıkaya'nın gözleri yolda kaldı. Sarıkaya, önceki gün Los Angeles'tan İstanbul'a dönen Bürsin'in havalimanından paylaştığı fotoğrafa "Gel hadi artık" diye yazdı.



Sevgilisi için yemekler pişiren güzel oyuncu, mumlar ve güllerle süslü bir masa hazırladı. Aşkını romantik bir şekilde karşılayan , bu romantik sürprizle sevgilisinin ayağını bir kez daha yerden kesti...
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