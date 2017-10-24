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Domates tedavisi

Domates tedavisi
Ünü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, göze geldi. Ege'de hala denizin ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, bu anları instagram'da paylaşarak kıskandırıyordu. Önceki gün teknede güneşlenen Aksoy'un kafasını arı soktu. Arının soktuğu yere domatesle pansuman yapan güzel oyuncu, kendisine tatilinde eşlik eden sevimli köpeğiyle de bu renkli pozu verdi.
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