Yeni film heyecanı

Başarılı modacı Özlem Süer'in Büyükyalı İstanbul'un kişiye özel yaşam konseptlerinden ilham alarak tasarladığı 'Live Life Good' koleksiyonunun tanıtımı önceki gün yapıldı. Büyükyalı İstanbul'da düzenlenen davete katılan Begüm Kütük, yeni bir sinema filmi projesinin olduğunu ve çok heyecan duyduğunu dile getirdi.