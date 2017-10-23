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Star kasası

Star kasası
Başrollerinde , Murat Boz ve Leyla Feray'ın yer aldığı 'Kardeşim Benim 2' filminin en renkli sahneleri basına yansıdı. TAFF ve BRK'S Productions yapımı filmin Nevşehir'de çekilen sahnelerinde oyuncular, kamyonet kasasına bindi. Senaryosunu Zafer Külünk'ün yönetmenliğini Mert Baykal'ın üstlendiği film, 24 Kasım'da vizyona girecek...
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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