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Maşallah...

Maşallah...
Mart'ta ikinci kez annebaba olan Pelin Karahan'la eşi Bedri Güntay, mutluluklarıyla imrendiriyor. 2 yaşındaki oğulları Ali Demir'in ardından Can Eyüp'ü kucaklarına alan ikili, çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ünlü çift, önceki gün de bu kareyi paylaştı.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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