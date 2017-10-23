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Hediye siparişi

28 Ekim’de yaş günü olan , beğendiği 35 bin TL’lik elbiseyi instagram’da paylaşıp altına ‘Bunu istiyorum’ notu düştü!

Hediye siparişi
Geçtiğimiz aylarda "Mankenler, fakirlerle mi çıksın yani?" diyen Özge Ulusoy, şimdi de instagram'dan hediye siparişi verdi. 28 Ekim'de 35 yaşına girecek olan ünlü model, Hollywood yıldızı Blake Lively'nin giydiği Chanel elbiseye hayran kaldı.

Elbiseyi intagram'da paylaşan Ulusoy, 35 bin TL'lik tasarımı doğum gününde birilerine aldırmak için de paylaşıma "Dilek listesi" diye yazdı.


Blake Lively'nin Chanel elbisesi daha birçok ünlü isim tarafından tercih edilmişti.
Etiketler:
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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