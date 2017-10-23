Engin Altan’dan Şahan’a: Sitemizin direği

Dün 38 yaşına giren Şahan Gökbakar'a yakın dostu Engin Altan Düzyatan'dan esprili kutlama… Eşi Selin Gökbakar'ın doğum gününü kutlarken "Evimizin direği, gemimizin küreği" diye seslendiği ünlü komedyene Düzyatan da eşi Neslişah Alkoçlar vasıtasıyla iyi dileklerde bulunda.
Yakışıklı oyuncu, hem komşusu hem de yakın dostu olan komedyen için kurduğu şu cümlelerle herkesi güldürdü: "Şahan'ım, kardeşim, iyi ki doğdun. Sitemizin direği, sosyal tesislerin küreği, aslan kardeşim." İkilinin videosu binlerce beğeni alırken Şahan, yaş gününü evinde nngüzel oyuncu Sedef ailesiyle birlikte kutladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.