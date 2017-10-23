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’dan Şahan’a: Sitemizin direği

Engin Altan’dan Şahan’a: Sitemizin direği
Dün 38 yaşına giren 'a yakın dostu Düzyatan'dan esprili kutlama… Eşi 'ın doğum gününü kutlarken "Evimizin direği, gemimizin küreği" diye seslendiği ünlü komedyene Düzyatan da eşi Neslişah Alkoçlar vasıtasıyla iyi dileklerde bulunda.

Yakışıklı oyuncu, hem komşusu hem de yakın dostu olan komedyen için kurduğu şu cümlelerle herkesi güldürdü: "Şahan'ım, kardeşim, iyi ki doğdun. Sitemizin direği, sosyal tesislerin küreği, aslan kardeşim." İkilinin videosu binlerce beğeni alırken Şahan, yaş gününü evinde nngüzel oyuncu Sedef ailesiyle birlikte kutladı.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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