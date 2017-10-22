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İvana iddialı

İvana iddialı
Komedi filmi 'Karımı Gördünüz Mü?'nün çekimleri Antalya'da başladı. Nuri Alço, Coşkun Göğen ve İvana Sert'in yer aldığı filmin Bosphorus Sorgun Otel'deki çekimleri renkli anlara sahne oldu.

Film ekibi, çekimler sonrası sette basın mensuplarını ağırladı. İkinci kez bir filmde oynayan , "Kamera karşısında kendimi yeterli buluyorum" diyerek iddiasını gözler önüne serdi.
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