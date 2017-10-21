Semira'mis' yatırım

Dünyanın birçok yerinde süper lüks evleri bulunan Semiramis Pekkan ile Hintli hayat arkadaşı Gulu Lalvani’den yeni yatırım... Çift, bu kez İsviçre’nin lüks bölgesi Gstaad’da 4 milyon dolara ev satın aldı
Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan,sadece yıllara meydan okuyan güzelliğiyle değillüks hayatıyla da kıskandırıyor... Hintli zenginGulu Lalvani'yle boşandıktan sonra yeniden aşk yaşamayabaşlayan 69 yaşındaki Pekkan, uzun yıllardır Tayland ileİstanbul arasında mekik dokuyor. Phuket Adası'ndakidillere destan villasında dostlarını ağırlayan SemiramisPekkan, yine Londra'da bulunan ve Prenses Diana'nın daağırlandığı Lalvani'ye ait lüks eviyle herkesi imrendiriyordu.
DÜNYA SOSYETESİNİN UĞRAK YERİ... İstanbul'un yanı sıra Bodrum'da da süper lüksmalikanesi olan Pekkan ile Hintli aşkı, son yatırımlarınıise İsviçre'de yaptı. Semiramis Pekkan ile Gulu Lalvani,dünyanın en pahalı kayak merkezleri arasında olanGstaad bölgesinden bir dağ evi satın aldı. Dünya jetsosyetesinin de kış aylarında uğrak yeri olan bölgeyeyıllardır giden Pekkan ile Lalvani'nin gelenekseldetaylarla süslü, içerisinde şömineden tümmobilyalara kadar her şeyin bulunduğu ahşap ev içinyaklaşık 4 milyon dolar ödediği öğrenildi.
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