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Semira'mis' yatırım

Dünyanın birçok yerinde süper lüks evleri bulunan Semiramis Pekkan ile Hintli hayat arkadaşı Gulu Lalvani’den yeni yatırım... Çift, bu kez İsviçre’nin lüks bölgesi Gstaad’da 4 milyon dolara ev satın aldı

Semiramis yatırım
Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, sadece yıllara meydan okuyan güzelliğiyle değil lüks hayatıyla da kıskandırıyor... Hintli zengin Gulu Lalvani'yle boşandıktan sonra yeniden aşk yaşamaya başlayan 69 yaşındaki Pekkan, uzun yıllardır Tayland ile İstanbul arasında mekik dokuyor. Phuket Adası'ndaki dillere destan villasında dostlarını ağırlayan Semiramis Pekkan, yine Londra'da bulunan ve Prenses Diana'nın da ağırlandığı Lalvani'ye ait lüks eviyle herkesi imrendiriyordu.

DÜNYA SOSYETESİNİN UĞRAK YERİ...
İstanbul'un yanı sıra Bodrum'da da süper lüks malikanesi olan Pekkan ile Hintli aşkı, son yatırımlarını ise İsviçre'de yaptı. Semiramis Pekkan ile Gulu Lalvani, dünyanın en pahalı kayak merkezleri arasında olan Gstaad bölgesinden bir dağ evi satın aldı. Dünya jet sosyetesinin de kış aylarında uğrak yeri olan bölgeye yıllardır giden Pekkan ile Lalvani'nin geleneksel detaylarla süslü, içerisinde şömineden tüm mobilyalara kadar her şeyin bulunduğu ahşap ev için yaklaşık 4 milyon dolar ödediği öğrenildi.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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