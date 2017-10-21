Görüntü var ses yok

Murat Dalkılıç'la evliliklerini sonlandırdıktan sonra yeni imajı ve verdiği kilolarla dikkat çeken Merve Boluğur, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Sıkışan trafikte arabasının camını açarak gazetecileri selamlayan güzel oyuncu, sorular karşısında ise sessiz kalmayı tercih etti. Boluğur'un arabasındaki İngilizce ders kitapları dikkat çekti.



Aydın HAMZA