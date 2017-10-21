Bas gaza Kıvanç bas gaza

Başrolünü Büşra Develi'yle paylaştığı sinema filmi için Antalya ile İstanbul arasında mekik dokuyan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Etiler'de antika Ferrari marka arabasının direksiyonunda görüntülendi. Sinema filmi için sakallarını uzattığı görülen başarılı oyuncunun, çekimler için Kaş'ta 2 ay kalacağı öğrenildi.



​AYDIN HAMZA