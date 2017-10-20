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Serenay moda şov

Serenay moda şov
Serenay Sarıkaya, önceki gün yakın dostu Yasemin Özilhan'ın İpekyol için tasarladığı koleksiyonunun tanıtım davetindeydi. Tarzıyla yine dikkat çeken oyuncu, 'Fi' dizisinin çekimlerinin başladığını müjdeledi. Sarıkaya, ABD'de olan aşkı Kerem Bürsin'i de çok özlediğini söyledi.

Aydın HAMZA
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