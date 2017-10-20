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'Rüştü'nü ispatladı

Eski kaleci , bonkörlüğünü yine konuşturdu. Reçber, eşi Işıl Hanım’a 40. yaş günü hediyesi olarak 715 bin TL’ye pırlanta bilezik aldı.

Rüştünü ispatladı
Geçtiğimiz gün 40. yaşını görkemli bir partiyle kutlayan sosyetik Işıl Reçber'e eşi Rüştü Reçber'den servetlik bir hediye geldi. Lüks yaşamını sosyal medyada gözler önüne seren Işıl Reçber, kraliçe konseptli doğum günü partisinden de bol bol paylaşım yapmıştı. Reçber'in paylaşımlarında kolundaki pırlantalarla süslü bileklik dikkat çekti. Sosyetik tasarımcının pırıl pırıl parlayan bilekliğinin eşi 'in hediyesi olduğu öğrenildi.

DUDAK UÇUKLATTI!
Işıl Hanım'ın doğum günü partisi boyunca bileğini süsleyen Tiffany&Co marka bilekliğinin fiyatı ise dudak uçuklattı. , fiyatının 195 bin dolar (yaklaşık 715 bin TL) olduğu öğrenilen pırlanta bileklikle havasını attı. Sosyal medyada da gündem olan Işıl Hanım'ın pahalı hediyesini görenler gözlerine inanamadı. Öyle ki Işıl Hanım'ın servetlik bilekliğine ödenen parayla İstanbul'un en gözde semtlerinde bir ev veya lüks bir otomobil alınabiliyor.



LÜKS BİR DAİRE PARASI
Bunu öğrenen bazı takipçiler ise "Rüştü, Işıl'ın koluna bileklik değil evin anahtarını taksaymış daha iyi olurmuş" diye espri yaptı. Bu arada Işıl Reçber'in 715 bin TL'lik pırlanta bilekliğiyle Ataşehir'de site içerisinde 130 metrekarelik daire alınabiliyor. Yine Anadolu Yakası'nda Üsküdar'da deniz manzaralı 75 metrekarelik dubleks daire de aynı fiyata satılıyor. Bilekliğin parasıyla Beyoğlu'nda 150 metrekarelik dubleks daire almak da mümkün. Bileklik fiyatına Range Rover marka bir cip alarak da ayağınızı lüks bir şekilde yerden kesebilirsiniz.

TAKVİM ÖZEL
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