'Rüştü'nü ispatladı

Geçtiğimiz gün 40. yaşınıgörkemli bir partiyle kutlayansosyetik Işıl Reçber'e eşiRüştü Reçber'den servetlik birhediye geldi. Lüks yaşamını sosyalmedyada gözler önüne seren IşılReçber, kraliçe konseptli doğumgünü partisinden de bol bol paylaşımyapmıştı. Reçber'in paylaşımlarındakolundaki pırlantalarla süslü bileklikdikkat çekti. Sosyetik tasarımcınınpırıl pırıl parlayan bilekliğinineşi Rüştü Reçber'in hediyesi olduğuöğrenildi.
DUDAK UÇUKLATTI!
Işıl Hanım'ın doğum günüpartisi boyunca bileğini süsleyenTiffany&Co marka bilekliğininfiyatı ise dudak uçuklattı. Işıl Reçber,fiyatının 195 bin dolar (yaklaşık715 bin TL) olduğu öğrenilenpırlanta bileklikle havasını attı.Sosyal medyada da gündem olan IşılHanım'ın pahalı hediyesini görenlergözlerine inanamadı. Öyle ki IşılHanım'ın servetlik bilekliğine ödenenparayla İstanbul'un en gözdesemtlerinde bir ev veya lüks birotomobil alınabiliyor.
LÜKS BİR DAİRE PARASI
Bunu öğrenen bazı takipçiler ise"Rüştü, Işıl'ın koluna bileklikdeğil evin anahtarını taksaymışdaha iyi olurmuş" diye espri yaptı.Bu arada Işıl Reçber'in 715 bin TL'likpırlanta bilekliğiyle Ataşehir'de siteiçerisinde 130 metrekarelik dairealınabiliyor. Yine Anadolu Yakası'ndaÜsküdar'da deniz manzaralı 75metrekarelik dubleks daire de aynıfiyata satılıyor. Bilekliğin parasıylaBeyoğlu'nda 150 metrekarelikdubleks daire almak da mümkün.Bileklik fiyatına Range Rover markabir cip alarak da ayağınızı lüks birşekilde yerden kesebilirsiniz.
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