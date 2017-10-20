Öfkesi dinmiyor

Deniz Akkaya'nın"Erkekler, eşlerini çaktırmadanaldatmalılar" diyen HülyaAvşar'a siniri geçmedi. Öncekiakşam 'Muud Harbiye AçıkhavaKonserleri' kapsamında sahne alanMFÖ'yü izleyen Akkaya, yine AvşarKızı'na yüklendi. Konseri sevgilisiGökmen Şeynova'yla izleyenAkkaya, şöyle konuştu:
"BURASI Türkiye, İsveç değil.Sadece ben değil, binlerce kadınHülya'ya tepki gösterdi. Ben deprogram yaptım, hatalı cümlelerkurdum. Ama bu farklı ve yanlışbir açıklama oldu. Bu yüzdengöze battı."
Gecede 2 kere bis yapan MFÖ grubu, sevilenşarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.
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