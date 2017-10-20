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Öfkesi dinmiyor

Öfkesi dinmiyor
Deniz Akkaya'nın "Erkekler, eşlerini çaktırmadan aldatmalılar" diyen Hülya Avşar'a siniri geçmedi. Önceki akşam 'Muud Harbiye Açıkhava Konserleri' kapsamında sahne alan MFÖ'yü izleyen Akkaya, yine Avşar Kızı'na yüklendi. Konseri sevgilisi Gökmen Şeynova'yla izleyen Akkaya, şöyle konuştu:

"BURASI Türkiye, İsveç değil. Sadece ben değil, binlerce kadın Hülya'ya tepki gösterdi. Ben de program yaptım, hatalı cümleler kurdum. Ama bu farklı ve yanlış bir açıklama oldu. Bu yüzden göze battı."


Gecede 2 kere bis yapan MFÖ grubu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Doğan SAVAŞ
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