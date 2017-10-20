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Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Hatice Şendil'le eşi Burak Sağyaşar, Fransa'da aile saadeti yaşıyor. Önceki gün Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen İletişim Programları Uluslararası Pazarı Fuarı'na katılan ikili, 5 aylık oğulları Can'la da şehri turladı. Aynı zamanda yapımcılık da yapan Sağyaşar, yabancı şirketlerle iş ortaklığı için pek çok görüşmelerde bulundu.
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