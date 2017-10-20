Fenomen Alf

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in köpeği Alf'in popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Tanrısevsin, önceki gün toy poddle cinsi köpeğiyle çektiği bu renkli kareyi paylaştı. Oyuncuya hayranları "Alf'le daha çok fotoğraf paylaş" çağrısı yaptı.