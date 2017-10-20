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Fenomen Alf

Fenomen Alf
Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in köpeği Alf'in popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Tanrısevsin, önceki gün toy poddle cinsi köpeğiyle çektiği bu renkli kareyi paylaştı. Oyuncuya hayranları "Alf'le daha çok fotoğraf paylaş" çağrısı yaptı.
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