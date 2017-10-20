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Ebru 'VIP' Yaşar

Ünlü şarkıcı , önceki gün Bebek’te lüks bir şova imza attı. Parmağından 500 bin TL’lik tektaşını hiç çıkarmayan Yaşar’ın ayağında 3 bin 500 TL’lik terlikler vardı...

Ebru VIP Yaşar
LÜKS yaşamıyla dikkat çeken Ebru Yaşar, çıtayı iyice yükseltti. Önceki gün Bebek'te objektiflere takılan ünlü şarkıcı, tarzıyla da göz doldurdu. Giyim kuşama da yatırım yapan Yaşar'ın ayağındaki terlikler dikkatlerden kaçmadı. Yaşar'ın ayağında geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü top model Gigi Hadid'in de giydiği Türk markası Sanayi 313'ün 3 bin 500 TL'lik terlikleri vardı.


Servetlik yüzükleriyle kıskandıran Yaşar, zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor.

MİLYONLUK ARABA...
Ünlü şarkıcı, "Gigi Hadid de giyiyormuş sonradan öğrendim. Zevkli kadınmış. O yurt dışından almış ama ben oto sanayiden aldım" diyerek kahkahayı patlattı. İşadamı Necat Gülseven'in evlenirken taktığı parmağındaki 500 bin TL'lik dev tektaşıyla da havasını atan , daha sonra yine eşinin hediyesi olan 1 milyon TL'lik Maserati marka otomobiline atlayıp Bebek'ten ayrıldı.



Yaşar'ın ayağındaki 3 bin 500 TL'lik terlikleri ilk olarak ünlü model Gigi Hadid giymişti.

AYDIN HAMZA
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