Ebru 'VIP' Yaşar

LÜKS yaşamıyla dikkat çeken Ebru Yaşar, çıtayı iyice yükseltti. Önceki gün Bebek'te objektiflere takılan ünlü şarkıcı, tarzıyla da göz doldurdu. Giyim kuşama da yatırım yapan Yaşar'ın ayağındaki terlikler dikkatlerden kaçmadı. Yaşar'ın ayağında geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü top model GigiHadid'in de giydiği Türk markası Sanayi 313'ün 3 bin 500 TL'lik terlikleri vardı.
MİLYONLUK ARABA...
Ünlü şarkıcı, "Gigi Hadid degiyiyormuş sonradan öğrendim. Zevklikadınmış. O yurt dışından almışama ben oto sanayiden aldım" diyerek kahkahayı patlattı. İşadamı Necat Gülseven'in evlenirken taktığı parmağındaki 500 binTL'lik dev tektaşıyla da havasını atan Ebru Yaşar, daha sonra yine eşinin hediyesi olan 1 milyon TL'lik Maserati marka otomobiline atlayıp Bebek'ten ayrıldı.
Yaşar'ınayağındaki3 bin 500TL'likterlikleriilk olarakünlümodelGigi Hadidgiymişti.
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