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Ümit kalmadı!

Ümit kalmadı!
Eski eşi Ümit Benan'la boşandıktan sonra görüşmeye devam eden Ece Sükan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Birkaç hafta önce bilgisayarında Benan'ın resminin olduğu bir etiket olan Sükan'ın bu süslemeyi kaldırması dikkatlerden kaçmadı. 'ın bu hamlesi, "Barışma ümitleri bitti" dedirtti.

Halil ÇİLİNGİR
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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