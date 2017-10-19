Klip kızı Didem

Başarılı model Didem Soydan, klip güzeli oldu. Vodafone FreeZone'un oyunsever gençler için hazırladığı klip, internette yayınlanmaya başladı. Klipte 'VadiBenim' şarkısını rapçi Yener Çevik seslendirirken Soydan da oyun karakteri olarak klipte boy gösterdi.