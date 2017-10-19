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Dostum Fikret

Dostum Fikret
Sıla ile aşkı doludizgin devam eden Ahmet Kural'ın keyfine diyecek yok… Son filmi 'Ailecek Şaşkınız'ın çekimleriyle ilgilenen oyuncu, setten renkli paylaşımlar yapıyor. Kural, önceki gün bir kediyle çektiği poza "Tanıştırayım kedim Fikret" notu düştü.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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