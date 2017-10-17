Yoğun program

pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla, kariyerindeki 10. yılını özel bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, 'Heybeden Şarkılar'ını 23 ve 30 Ekim'de Maslak Tim Show Center'da seslendirecek.



Ünlü şarkıcı, Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen konserlerin öncesinde ise 21 Ekim'de Batum'daki Leo Grand Otel'de sahne alacak.