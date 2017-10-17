 ;
Yol Durumu
  1. Romantik bir pazar
  2. Yoğun program

Kayra artık büyüdü

Kayra artık büyüdü
Üç yıl önce oğlu Kayra ile Phuket'e yerleşen oyuncu Leyla Bilginel, bambaşka bir heyecan yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardığı 'Sendeki Ben' adlı kitabıyla yazarlığa soyunan ünlü oyuncu, yeni kitabı için imza günü düzenledi. Önceki gün Trump AVM'de hayranlarıyla bir araya gelen Bilginel'i oğlu Kayra da yalnız bırakmadı. Kayra'nın annesine olan benzerliği de gözden kaçmadı...
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar