Kayra artık büyüdü

Üç yıl önce oğlu Kayra ile Phuket'e yerleşen oyuncu Leyla Bilginel, bambaşka bir heyecan yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardığı 'Sendeki Ben' adlı kitabıyla yazarlığa soyunan ünlü oyuncu, yeni kitabı için imza günü düzenledi. Önceki gün Trump AVM'de hayranlarıyla bir araya gelen Bilginel'i oğlu Kayra da yalnız bırakmadı. Kayra'nın annesine olan benzerliği de gözden kaçmadı...