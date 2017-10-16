Bülent Ersoy, önceki gün Konyalılar'a müzik ziyafeti verdi. Konya Dedeman Oteli'nde sahne alan Diva, geceye dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın yeni makyaj koleksiyonuyla hazırlandı. Makyaj malzemelerinin sadece ABD'de ve kendisinde olduğunu söyleyen Diva'ya 'Turkish Rihanna' esprileri yapıldı.