Tatlıses’e destek

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İbrahim Tatlıses'e yıllardır konuşmadığı İzzet Yıldızhan'dan destek… Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Yıldızhan, "Kırgın olduğum insanlar yüzünden İzmir'e yerleştim" diyen Tatlıses için "O büyük ağabeyimiz olur. Allah yardımcısı olsun" dedi.
Halil ÇİLİNGİR
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Gazete
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