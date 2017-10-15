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Heyecan sardı

Heyecan sardı
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni koleksiyonunu görücüye çıkarmak için gün sayıyor. Tatlı bir telaş yaşayan Özilhan, önceki gün Zorlu AVM'deydi.

Hafta içi İpekyol markası için tasarladığı koleksiyonunu tanıtacak olan sosyetik güzel, "Heyecan dorukta. Bu özel gün için büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz" dedi.
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