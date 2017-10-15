En mutlu kel!

Başarılı şarkıcı Altay,önceki akşam The SavoyOttoman Palace Hotel'desahne aldı. Konser öncesindesoruları yanıtlayan sanatçı, saçekim merkezlerine isyan etti.Saçları genç yaşlarda dökülensanatçı, şöyle konuştu:
"Saç ektirmeyi asladüşünmüyorum. Buna rağmensaç ekim merkezlerinden gelentelefonlar hiç susmuyor. Kelolmaktan gayet memnunumve böyle kalmak istiyorum."47 yaşındaki şarkıcının stili deeşi Gülsüm Biber'e emanet.
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