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En mutlu kel!

Kellikten memnun olan , yıllardır taktığı bandanalarla kendi stilini yarattı.

En mutlu kel!
Başarılı şarkıcı Altay, önceki akşam The Savoy Ottoman Palace Hotel'de sahne aldı. Konser öncesinde soruları yanıtlayan sanatçı, saç ekim merkezlerine isyan etti. Saçları genç yaşlarda dökülen sanatçı, şöyle konuştu:

"Saç ektirmeyi asla düşünmüyorum. Buna rağmen saç ekim merkezlerinden gelen telefonlar hiç susmuyor. Kel olmaktan gayet memnunum ve böyle kalmak istiyorum." 47 yaşındaki şarkıcının stili de eşi Gülsüm Biber'e emanet.
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