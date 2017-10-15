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Aklı 'Eşkıya’da kaldı

Aklı Eşkıya’da kaldı
'Bayan kahkaha' lakaplı sunucu Saba Tümer'den fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yapımcılarına çağrı… Tümer, önceki gün Savaş Özdural'ın 'Kadın Aklı, Erkek Aklı' oyunu için ilk kez tiyatro sahnesindeydi.

Kadıköy Akla Kara Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Tümer, performansı sonrası açıklama yaptı. Sunucu "Yapımcılara sesleniyorum, yeni bir oyuncu çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bana teklif göndersinler" dedi.


Kendine has kahkahasıyla bilinen Tümer, bazı sahnelerde gülmemek için kendini zor tuttu.
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