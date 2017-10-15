Aklı 'Eşkıya’da kaldı

'Bayan kahkaha' lakaplı sunucu Saba Tümer'den fenomen dizi 'Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz'ın yapımcılarına çağrı… Tümer, önceki gün Savaş Özdural'ın 'Kadın Aklı, Erkek Aklı' oyunu için ilk kez tiyatro sahnesindeydi.
Kadıköy Akla Kara Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Tümer, performansı sonrası açıklama yaptı. Sunucu "Yapımcılara sesleniyorum, yeni bir oyuncu çıktı. EşkıyaDünyaya Hükümdar Olmaz'dan bana teklif göndersinler" dedi.
Kendine has kahkahasıylabilinen Tümer, bazı sahnelerdegülmemek için kendini zor tuttu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.