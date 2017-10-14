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Törelere göre evlenecek

Geçtiğimiz hafta Bensu Soral’a evlilik teklif eden , ‘Önce aileler tanışacak ve düğünü geleneklere göre yapacağız’ dedi

Törelere göre evlenecek
Yaklaşık iki yıldır Bensu Soral'la aşk yaşayan işadamı Hakan Baş, geçtiğimiz hafta güzel oyuncuya Prag'da evlilik teklifi etmişti. Önceki akşam aşkının marka yüzü olduğu Mavi'nin davetine katılan Baş, "Her zaman destekçisi olduğum sevgilimin yanındayım" dedi.

"Evlilik teklifimi yapmadan önce aileler tanışmak istemedi. Her şeyin geleneklerimize uygun olmasını istiyoruz" diyerek düğün planlarını anlatmaya başlayan , ekledi: "Düğün, 2018'de olacak ancak tarih belli değil. Öncelikli olan Bensu ve ailesinin fikri..."



Yüzü olduğu Mavi Glam koleksiyonunu önceki akşam Bebeköy'deki bir partiyle tanıtan Bensu Soral'ı bu heyecanlı gecesinde Hakan Baş, yalnız bırakmadı.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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