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İlahi adalet

, yasak aşk yaşayan Gülben Ergen ve Ebru Şallı için ‘İlahi adalet diye bir şey var. Onların yanında zemzem suyunda yıkanmış gibiyim’ dedi!

İlahi adalet
Magazin gündemini sarsan Gülben Ergen'in ve Ebru Şallı'nın evli erkeklerle yasak aşk yaşamasına Deniz Akkaya'dan da yorum geldi. Ünlü model, "Erhan Çelik ne kadar doğru söylemiş; bir gün bütün doğrular ortaya çıkar. Ebru Şallı ve Gülben Ergen, hayatım boyunca yan yana bile oturmayacağım iki insan" dedi.

Akkaya, sert sözlerini şöyle sürdürdü: "Etrafıma bakınca ben zemzem suyunda yıkanmış gibiyim. Demek ki ilahi adalet eninde sonunda ortaya çıkıyor." 'nın bu sözlerine olay ikiliden nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu oldu...

Sivri diliyle bilinen Deniz Akkaya, Gülben Ergen ve Ebru Şallı için "Onlarla yan yana bile gelmem" diyerek magazin dünyasında yeni bir polemiğin de fitilini ateşlemiş oldu.



Şallı ile iyi dost olan Ergen, mahkeme kararıyla eski eşi Erhan Çelik'e 3 ay yaklaşamayacak.


DOĞAN SAVAŞ
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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