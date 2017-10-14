İlahi adalet

Magazin gündemini sarsan Gülben Ergen'in ve Ebru Şallı'nın evli erkeklerle yasak aşk yaşamasına DenizAkkaya'dan da yorum geldi. Ünlü model, "Erhan Çelik nekadar doğru söylemiş; birgün bütün doğrular ortayaçıkar. Ebru Şallı ve GülbenErgen, hayatım boyunca yanyana bile oturmayacağım ikiinsan" dedi.
Akkaya, sert sözlerini şöyle sürdürdü: "Etrafımabakınca ben zemzemsuyunda yıkanmış gibiyim.Demek ki ilahi adaleteninde sonunda ortayaçıkıyor." Deniz Akkaya'nın bu sözlerine olay ikiliden nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu oldu...
Sivri diliyle bilinen Deniz Akkaya, Gülben Ergen ve Ebru Şallı için "Onlarla yan yana bile gelmem" diyerek magazin dünyasında yeni bir polemiğin de fitilini ateşlemiş oldu.
Şallı ile iyi dostolan Ergen,mahkeme kararıylaeski eşi ErhanÇelik'e 3 ayyaklaşamayacak.
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