Erhan Çelik de Gülben Ergen'e karşı koruma kararı aldırdı

Erhan Çelik İile eski eşi Gülben Ergen arasında sular durulmuyor.



İstanbul 14. Aile Mahkemesi, bugün başvurarak önleyici tedbir isteyen sunucu Erhan Çelik'in talebini kabul etti.

2017/437 sayılı kararda Erhan Çelik "şiddet mağduru ve korunan kişi" olarak tanımlandı ve Gülben Ergen'in Çelik'e yönelik "şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına" hükmedildi.