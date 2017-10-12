İkinci kadınlar matinesi

Magazin dünyasında yasak aşk haberlerinin sayısı son günlerde iyice arttı. Topluma örnek olması gereken isimlerin başrol oynadığı yasak aşk skandalları beraberinde 'ikinci kadın' konusunu da gündeme getirdi.
Magazin dünyasında yasak aşk haberlerinin sayısı son günlerde iyice arttı. Topluma örnek olması gereken isimlerin başrol oynadığı yasak aşk skandalları beraberinde 'ikinci kadın' konusunu da gündeme getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.