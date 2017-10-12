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İkinci kadınlar matinesi

Son dönemde büyük tepki çeken yasak aşk skandalları, mahkeme koridorlarına taşındı. ’in Edvina Sponza’ya, Gonca Akkuş’un da ’ya açtığı ikinci kadın davasından sonra şimdi de Yasemin Duğles, ’den tazminat talep edecek!

Magazin dünyasında yasak aşk haberlerinin sayısı son günlerde iyice arttı. Topluma örnek olması gereken isimlerin başrol oynadığı yasak aşk skandalları beraberinde 'ikinci kadın' konusunu da gündeme getirdi.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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