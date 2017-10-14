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Bakın yine zayıfım!

Bakın yine zayıfım!
Sosyetik güzel Hande Acar, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Acar, 3 çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. , bu görüntüsüyle instagram'da photoshop yaptığını söyleyenlere "Bakın gerçekte de zayıfım" der gibiydi.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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