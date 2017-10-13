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  1. Büyük değişim

Gizli hazırlık

Gizli hazırlık
Linet, hayranlarıyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluşmak için gün sayıyor. 14 Ekim'deki konserine titizlikle hazırlanan sanatçı, provaları gizlilikle yürütüyor. Şarkıcı, konserinde yeni şarkılarına da yer verecek.
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