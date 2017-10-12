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Şipşak fotoğraf

Şipşak fotoğraf
Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Çok yoğun olduğunu söyleyen oyuncu, toplantıya yetişmesi gerektiğini söyleyerek gazetecilerin yanından hızla uzaklaştı. İmirzalıoğlu, yine de muhabirlere poz vermeyi ihmal etmedi.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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