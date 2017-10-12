Şipşak fotoğraf

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Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Çok yoğun olduğunu söyleyen oyuncu, toplantıya yetişmesi gerektiğini söyleyerek gazetecilerin yanından hızla uzaklaştı. İmirzalıoğlu, yine de muhabirlere poz vermeyi ihmal etmedi.
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