Şipşak fotoğraf

Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Çok yoğun olduğunu söyleyen oyuncu, toplantıya yetişmesi gerektiğini söyleyerek gazetecilerin yanından hızla uzaklaştı. İmirzalıoğlu, yine de muhabirlere poz vermeyi ihmal etmedi.